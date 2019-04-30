Американский нападающий хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон высказался об игре за команду россиян Артемия Панарина и Сергея Бобровского. Слова Аткинсона приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

По словам Аткинсона, Панарин очень надежно играет в обороне и всегда занимает правильную позицию. «Он наш лучший игрок после Сергея Бобровского«, — заявил американец.

Как считает Аткинсон, команде всегда приятно, когда лидер хочет помочь команде в обороне. «Его примеру следуют все, потому что понимают, что если он отрабатывает назад, то и все остальные должны так играть», — добавил форвард.

Сейчас «Коламбус» бьется в полуфинале Восточной конференции с «Бостоном«, следующий матч пройдет завтра, 1 мая, начало в 2 часа по московскому времени.