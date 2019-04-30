Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о том, каким видит свое будущее. Слова спортсменки приводит портал Tennis World USA.

По словам Шараповой, сейчас у нее есть энергия и теннисистка надеется, что через двадцать лет по-прежнему будет иметь её. «Конечно, я хочу быть матерью и хорошей женой, однако при этом никогда не знаешь, что произойдёт в твоей жизни, куда она завернёт», — заявила теннисистка.

«Мой папа говорил мне: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах». Поэтому я не хочу беспокоиться о том, что случится через 20 лет. Я всегда старалась быть примерной во многих вещах, но со временем поняла, что это невозможно. Нужно сосредоточиться на чём-то конкретном, посвятить себя одной вещи», — рассказала Шарапова.

В последних нескольких турнирах Шарапова снималась до начала или на первых стадиях, поскольку все еще не восстановилась от травмы плеча.