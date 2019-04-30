Российская фигуристка Алина Загитова исполнила мечту слепой девочки и провела с ней тренировку.

Фотографии встречи Снежаны Черепановой со знаменитой фигуристкой появились в фан-аккаунте Загитовой в «Твиттере».

Alina Zagitova conducted a training session with Snezhana Cherepanova (a girl who has vision problems and who dreamed of meeting Alina). pic.twitter.com/xZ9ABbfS08 — TeamZagitova 💞 (@teamzagitova) 30 апреля 2019 г.

Во время встречи поклоннице Загитовой удалось лично пообщаться с любимой фигуристкой, а также покататься вместе с ней на катке. Мероприятие прошло в воскресенье, 28 апреля.

Организатором встречи стал журналист Андрей Малахов. В своей передаче он сообщил Снежане о том, что созвонился с Алиной Загитовой во время её нахождения в Канаде и попросил фигуристку о такой услуге.