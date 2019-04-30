Российская фигуристка Алина Загитова исполнила мечту слепой девочки и провела с ней тренировку.

Фотографии встречи Снежаны Черепановой со знаменитой фигуристкой появились в фан-аккаунте Загитовой в «Твиттере».

Во время встречи поклоннице Загитовой удалось лично пообщаться с любимой фигуристкой, а также покататься вместе с ней на катке. Мероприятие прошло в воскресенье, 28 апреля.

Организатором встречи стал журналист Андрей Малахов. В своей передаче он сообщил Снежане о том, что созвонился с Алиной Загитовой во время её нахождения в Канаде и попросил фигуристку о такой услуге.