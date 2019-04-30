Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун рассказал, почему принял решение прекратить выступления за национальную сборную. Слова футболиста приводит портал телеканала RT.

По признанию Азмуна, он ушел из сборной Ирана не потому, что сдался. «Я никогда не сдаюсь. Неправда, что виной всему фанаты. Абсолютная ложь. Знаете, есть два типа болельщиков. Одни знают твою цену, а другие — нет. Будучи футболистом, я осознаю, что сегодня тебя могут критиковать, а завтра — вновь возносить», — заявил иранский форвард.

«Некоторые люди начали оскорблять меня и мою семью. Никто на это не имеет права. Если вы хотите что-то мне сказать, подойдите и сделайте это, а не пишите в социальных сетях», — сказал Азмун.

Напомним, игроком «Зенита» Азмун стал в феврале 2019 года.