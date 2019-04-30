Экс-тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал непопадание в основу команды на будущий сезон чемпиона мира Максима Цветкова. Слова тренера приводит портал «Спорт День За Днем».

На месте тренерского штаба сборной Касперович был дал возможность Цветкову готовиться вместе со всеми. «Он еще достаточно молодой и, думаю, до конца не раскрылся. Видимо, по каким-то критериям он не подошел», — заявил экс-наставник российской команды.

По мнению Касперовича, грубые слова Губерниева не заденут и не подстегнут спортсмена. «Его может разозлить не то, что там кто-то написал, а то, что его не включили в состав сборной. Вот это его очень сильно подстегнет. Я уверен, что парень пробьется в сборную через этот тернистый путь», — заявил Касперович.

Напомним, Максим Цветков не попал в итоговый список основной и резервной сборных команд России на следующий сезон.