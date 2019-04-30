Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своем отношении к Лиге чемпионов.

В интервью телеканалу RT Азмун заявил, что Лига чемпионов — турнир для лучших команд и что каждый футболист мечтает играть в нем. «Даже Криштиану Роналду всегда радуется победам в этих соревнованиях из-за столь высокого уровня игры, за которой следит весь мир. Надеюсь, мне удастся вновь там выступить и показать всем, на что я способен», — заявил Азмун.

По словам Азмуна, он будет рад любому своему голу в ЛЧ, поскольку у него останутся воспоминания, которыми можно будет поделиться с детьми. «Поэтому сделаю всё от меня зависящее. Я люблю футбол и хочу выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом», — дополнил Азмун.

Напомним, Сердар Азмун перешел в «Зенит» зимой 2019 года.