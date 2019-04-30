Банк ВТБ оформил сделку по приобретению московского футбольного клуба «Динамо«. Контрольный пакет акций обошелся организации в 1 рубль. Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

По словам пресс-службы клуба, одновременно с покупкой был решен вопрос о реструктуризации долга клуба перед одноименным спортивным обществом. За 8 лет ФК «Динамо» должен погасить долг в 5,3 миллиарда рублей, проценты начисляться не будут.

В связи со сменой владельцев в руководстве клуба произойдут изменения кадрового характера. «Совет директоров клуба возглавит Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин, ныне занимающий пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора», — сообщает пресс-служба ВТБ.