Немецкий тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о том, как ему в жизни пригодились знания о футболе. Слова Клоппа цитирует портал Deutsche Welle.

Юрген Клопп заявил, что считает себя обычным человеком. «Да, я немного лучше других разбираюсь в футболе. Это правда. Но это не делает меня особенным. Мне просто повезло, ведь 500 лет назад эти знания не помогли бы мне. Я мог быть королевским шутом, а спать на улице», — заявил Клопп.

По признанию тренера, ему просто повезло, что его сильнейшие таланты где-то пригодились. «Я ценю это каждый день. Я знаю, что тренеры по хоккею на траве работают в пять раз больше, а получают лишь четыре процента от того, что зарабатываю я. Я достаточно умен, чтобы не переоценивать это», — добавил Клопп.

Напомним, «Ливерпуль» Клоппа завтра, 1 мая, проведет первый матч полуфинала Лиги чемпионов против испанской «Барселоны».