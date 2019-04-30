Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о том, из каких статей складывается её заработок в спорте.

В интервью журналу «Большой спорт» спортсменка заявила, что её доход — это зарплата и призовые за результат. «Параллельно выступаю за Московскую область и Кабардино-Балкарию. И за ЦСКА», — рассказала Ласицкене. Также гонорары за результат прыгунье выплачивает компания Nike. «От результата все зависит, это не футбол, где подписываешь контракт и потом можешь сидеть на скамейке запасных», — сказала легкоатлетка.

«Вместе со всем может набежать 250 тысяч в месяц, это не так много. Из этих денег нужно вычесть зарплаты менеджеру и тренеру, так что на деле сумма куда меньше, чем указывают на официальных сайтах турниров», — подытожила Мария Ласицкене.