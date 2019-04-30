Российская экс-фигуристка Мария Бутырская поделилась мнением, не приведет ли высокая конкуренция в женском одиночном катании к оттоку спортсменок в другие сборные. Слова фигуристки приводит портал WomenHit.

По мнению Бутырской, такой отток был всегда. «Когда СССР развалился, у каждой появилась возможность уехать. Но такой путь выбирают слабые. Если уверена в себе – не поедет. Будет бороться. Потому что представлять Россию – другое совсем», — заявила экс-фигуристка.

«Ну, будет фигуристка под чьим-то флагом выезжать на крупные турниры, и что? Не станет она чемпионкой», сказала Бутырская, добавив, что Россия никого не потеряет. «Если ты хочешь просто кататься и выезжать на старты – хорошо. А если хочешь выигрывать, не будет этого», — заключила Бутырская.