Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о том, когда она чувствует себя русской. Интервью спортсменка дала порталу Tennis World USA.

«Я выросла в русской культуре, а в детском возрасте все окружающее принимаешь близко к сердцу, это очень яркие воспоминания» — заявила теннисистка. Также Шарапова добавила, что много лет живет в Соединенных штатах и приспособилась к культуре этой страны. «Я многому научилась, у меня здесь потрясающее друзья», — сказала Шарапова.

«Когда я возвращаюсь в Россию после долгого путешествия, я ем очень вкусную еду, готовлю разные вещи, блины или пельмени. Смешно, что во мне сочетаются обе культуры, но когда я дома, то чувствую себя по-настоящему русской», — заключила Шарапова.

В последних нескольких турнирах Шарапова снималась до начала или на первых стадиях, поскольку все еще не восстановилась от травмы плеча.