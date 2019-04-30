Российская фигуристка Полина Костюкович, выступающая в парном катании с Дмитрием Ялиным, перенесла операцию. Об этом спортсменка заявила в своем «Инстаграме».

После окончания сезона Костюкович удалили пупочную грыжу. Сейчас, по словам спортсменки, с ней все хорошо.

В минувшем сезоне Полина Костюкович и Дмитрий Ялин стали третьими на юниорском чемпионате мира в хорватском Загребе. В финале юниорского Гран-при Костюкович/Ялин стали вторыми, как и на Первенстве России.

Тренируется пара в Петербурге у специалиста Василия Великова. Следующий сезон пара продолжит кататься по юниорам, а затем перейдет во взрослое катание. До сезона 2016/17 Полина Костюкович выступала как одиночница.