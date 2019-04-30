Российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал о том, чем собирается заниматься после окончания карьеры на уровне профессионального спорта.

В интервью проекту «На лыжи» спортсмен заявил, что будет выступать в гонках по возможности. «Больше сосредоточусь на марафонах у нас и в Европе. У меня получается бегать длинные гонки, интересно пробежать «Марчалонгу» и «Васалоппет», — заявил Вылегжанин, сказав, что переходит на любительский уровень.

«Больше не буду выступать на Кубке мира, чемпионатах мира — для этого нужно ездить по сборам, регулярно проводить по две тренировки», — добавил спортсмен, сказав, что ему интересно поучаствовать в развитии лыжных гонок в регионе и стране.

В своей финальной гонке в прошедшем сезоне (марафоне на чемпионате России) Максим Вылегжанин завоевал золото.