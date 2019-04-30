Российский нападающий «Локомотива» Федор Смолов может переехать играть в Бундеслигу. Эту информацию утверждает немецкий портал Express.de.

По сообщениям СМИ, летом 29-летнего форварда может арендовать дюссельдорфская «Фортуна«. Московский «Локомотив» заинтересован в таком трансфере, поскольку считает это возможностью в будущем заработать на трансфере Смолова, и готов платить нападающему 3/4 части от нынешней зарплаты. Ранее Смолов играл в «Фейенорде» и заявлял, что хотел бы попробовать себя в Европе.

Напомним, Федор Смолов стал игроком «Локомотива» летом 2018 года. За 9 миллионов евро он перешел из «Краснодара». В текущем сезоне на счету Смолова шесть мячей и три голевых паса в 20-ти матчах. Текущее соглашение с клубом рассчитано до 2022 года.