Последний апрельский день порадовал нас большим количеством событий в спорте и около него. В сборную России по хоккею потихоньку съезжаются звезды, так что самое время выбрать капитана, что в ФХР и сделали. «Динамо» теперь в руках ВТБ, а Дзюба… Дзюба успокаивает фанатов «Зенита» и призывает идти смотреть «Мстителей».

Об этом и многом другом в дайджесте от Nevasport за 30 апреля:

Ковальчука выбрали капитаном сборной России

Российского хоккеиста «Лос Анджелеса» Илью Ковальчука назначили капитаном сборной России по хоккею. Его ассистентами станут Александр Овечкин из «Вашингтона», Евгений Малкин из «Питтсбурга» и Сергей Плотников из СКА. Ближайший матч под предводительством Ковальчука Россия проведет против сборной Швеции в рамках очередного этапа Евротура — Чешских хоккейных игр.

Банк ВТБ приобрел ФК «Динамо» за один рубль

Российский банк ВТБ приобрел контрольный пакет акций московского футбольного клуба «Динамо». Сумма покупки, по данным СМИ, составила 1 рубль. Вместе с этим также был реструктуризирован долг клуба перед спортивным обществом «Динамо»: теперь в течении ближайших восьми лет равными платежами «бело-голубые» должны выплатить 5,3 миллиарда рублей. Смена владельца повлекла за собой перестановки в руководстве клуба: в «Динамо» сменились председатель совета директоров и генеральный директор.

Шайба Радулова не помогла «Далласу» в игре против «Сент-Луиса»

В третьем матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Даллас Старз» на домашней площадке потерпели поражение от «Сент-Луис Блюз» со счетом 3:4. Одну из шайб «Далласа» забросил россиянин Александр Радулов, однако это не помогло его команде победить. Выступающий за «Сент-Луис» Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Пока в серии ведут хоккеисты «Блюз» со счетом 2:1. Командам в серии предстоит сыграть еще минимум два матча.

«Зенит» и «Ахмат» рассудит бригада Матюнина

Стало известно, какая судейская бригада будет работать на следующем матче «Зенита» в Российской премьер-лиге. Главным арбитром встречи станет Алексей Матюнин из Москвы. Ассистировать ему будут лайнсмены Тихон Калугин и Дмитрий Сафьян (также из Москвы). Резервный арбитр встречи — Алексей Сухой из г. Люберцы. Инспектором на игру выбран Геннадий Куличенков из Тулы. В этом сезоне Алексей Матюнин уже судил игры с участием «Зенита«: его бригада работала на играх «сине-бело-голубых» с «Рубином» и «Арсенал».

Дзюба избежал серьезной травмы

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба заявил о том, что избежал серьезной травмы в матче против «Крыльев Советов» в рамках 26 тура чемпионата России по футболу. В своем «Инстаграме» он рассказал, что постарается восстановиться как можно скорее, однако все обошлось гораздо легче, чем он думал. Ранее сообщалось о том, что Артем Дзюба может из-за повреждения пропустить матч с грозненским «Ахматом».