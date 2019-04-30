Бельгийский защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген получил серьезную травму в первом тайме первого полуфинального матча с амстердамским «Аяксом».

Эпизод произошел на 32 минуте: в чужой штрафной головами столкнулись двое защитников английского клуба — Ян Фертонген и Тоби Алдервейрельд. Последний повреждений не получил, а вот Фертонген упал на газон и поднялся только с помощью врачей. Медики «Тоттенхэма» долго пытались остановить кровь, поскольку футболист сломал нос. Также вероятно, что защитник получил сотрясение мозга, поскольку он не мог прийти в себя, вернувшись в игру.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино вынужден был заменить Фертонгена на Муссу Сиссоко.

На данный момент в матче продолжается перерыв, «Аякс» после первого тайма ведет со счетом 1:0 благодаря голу Донни Ван Дер Беека.