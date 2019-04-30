Российский вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как снялся в клипе группы «Руки вверх».

В интервью программе «Футбол России» футболист рассказал, что у него было много предложений о съемке.

«Хороший вопрос, все сейчас скажут: «Так, лучше бы в футбол играл!». Но тут я сразу сказал: «Сергей Евгеньевич, я полностью твой. «Руки вверх» никогда не предам — также как ЦСКА«, — заявил Акинфеев.

По словам голкипера, фронтмен группы, Сергей Жуков предложил ему роль, поскольку не видел в ней никого другого. «Я согласился, даже без денег. Он попросил сняться с Катей. Решили, что этим клипом хотим показать — любовь есть, её надо беречь, лепить. Надо быть добрее и нежнее друг к другу», — заключил Акинфеев.

Напомним, 24 апреля в сети появился клип на песню «Она меня целует», в которой Игорь Акинфеев снялся со своей женой Екатериной.