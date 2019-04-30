Отец российского бойца UFC и чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, какими продуктами в основном питается его сын и принимает ли он запрещенные препараты.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, у Хабиба другой допинг. «Аварский хинкал, курдюк, мясо, мед, орехи, черная икра — в этом плане мы для здорового питания ничего не жалеем», — заявил отец бойца смешанного стиля.

Также Нурмагомедов-старший рассказал, что Хабиб равнодушен к алкогольным напиткам. «Никогда не сталкивались ни отец, ни сын. В семье этого никогда не было», — сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Следующий бой Хабиба Нурмагомедова пройдет на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Соперником российского бойца станет американец Дастин Порье, временный обладатель чемпионского пояса в легком весе.