В Лондоне состоялся футбольный матч между «Тоттенхэмом» и голландским «Аяксом». Игра проходила в рамках полуфинала Лиги чемпионов и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного забитого гола стал полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек, отличившийся уже на 15-й минуте.

В первом тайме защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген получил серьезную травму. в чужой штрафной головами столкнулись двое защитников английского клуба — Ян Фертонген и Тоби Алдервейрельд. Последний повреждений не получил, а вот Фертонген упал на газон и поднялся только с помощью врачей. Медики «Тоттенхэма» долго пытались остановить кровь, поскольку футболист сломал нос. Также вероятно, что защитник получил сотрясение мозга, поскольку он не мог прийти в себя, вернувшись в игру.

Ответная встреча между командами состоится 8 мая в Амстердаме.