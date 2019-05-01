«Коламбус Блю Джекетс» на своей арене принимал «Бостон Брюинз» в третьем матче полуфинала Восточной Конференции Кубка Стэнли. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В первом периоде нападающий «Коламбуса» Бун Дженнер вывел свою команду вперёд. Во втором игровом отрезке соперники обменялись забитыми голами: сначала отличился нападающий «Бостона» Джейк Дебраск, затем победную шайбу забросил форвард хозяев Мэтт Дюшейн.

Одним из лучших игроков встречи стал российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, отразивший 36 бросков по своим воротам из 37.

Таким образом, «Коламбус» вышел вперёд в серии — 2-1. Четвёртый матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 3 мая в 2:30 по московскому времени.