«Колорадо Эвеланш» на своём льду принимал «Сан-Хосе Шаркс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Главным героем поединка стал нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр, оформивший хет-трик. Также встречу успешно провел Тимо Майер, набравший 3 (1+2) очка по системе «гол плюс пас».

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду в общей сложности 20 минут 40 секунд. Игра завершил встречу с показателем полезности «-1», совершил одиннадцать силовых приёмов и заблокировал два броска. Семён Варламов провёл игру в запасе.

Таким образом, «Сан-Хосе» вышел вперёд в серии — 2-1. Следующий матч состоится в Денвере 3 мая в 5:00 по московскому времени.