Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк сообщил об уходе из команды.

На своей странице в «Твиттере» хоккеист попрощался с петербургским клубом. «Дорогие друзья! Подошёл к концу мой петербургский этап карьеры. Это были запоминающиеся годы, — написал Дацюк в «Твиттере». — Хочу сказать спасибо клубу СКА».

Нападающий отметил, что в СКА были замечательные условия для тренировок и игр, а также внимательный персонал. Дацюк поблагодарил всех тренеров СКА и партнёров по команде. Также хоккеист обратился к болельщикам со словами благодарности. «И, конечно же, огромное спасибо всем болельщикам СКА, которые всегда до отказа заполняли «Ледовый дворец» и были с командой на всех без исключения выездных матчах», — написал Дацюк.

Напомним, Дацюк защищал цвета петербургского СКА в период с 2016 по 2019 год.