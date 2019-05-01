Дэн Мильштейн, агент российского хоккеиста Павла Дацюка, объявившего об уходе из петербургского СКА, прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Следите за следующим шагом Павла. Скоро будет объявление», — написал Мильштейн в «Твиттере».

Напомним, об уходе Дацюка из петербургского клуба стало известно сегодня, 1 мая. Хоккеист защищал цвета СКА в период с 2016 по 2019 год. В составе петербургских армейцев Дацюк стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ.

В завершившемся сезоне Дацюк записал на свой счёт 12 заброшенных шайб и 30 результативных передач. Нападающий принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата и завершил его с показателем полезности «+24». В 12 играх серии плей-офф Дацюк забил один гол и набрал 7 (1+6) очков.

На своей странице в «Твиттере» Дацюк поблагодарил тренеров СКА и партнёров по команде, а также болельщиков.