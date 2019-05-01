Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» рассматривает вариант с обменом российского нападающего Евгения Малкина в другой клуб.

Об этом сообщил обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман. В контракте Малкина есть пункт о невозможности обмена, но отмечается, что игрок может передумать. Согласно версиям Фридмана, Малкин может перейти либо «Нью-Йорк Рейнджерс», либо во «Флориду». Однако уточняется, что один из совладельцев «Питтсбурга» выступает против этой идеи.

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Малкин набрал 72 (21+51) очка в 68 матчах. Игрок защищает цвета «Питтсбурга» с 2006 года. После вылета клуба из стадии плей-офф Кубка Стэнли Малкин присоединился к сборной России. Недавно он объяснил, почему согласился приехать в национальную команду сразу после того, как получил приглашение.