Российская лыжница Анна Нечаевская рассказала, чего ей не хватает, чтобы одерживать победы.

Спортсменка отметила, что женские гонки иногда бывают даже жёстче, чем у мужчин. Однако Нечаевская призналась, что никогда не вступает в перепалки с соперницами и старается этого избегать, так как не любит подобные разборки. «У меня нет такой спортивной наглости, которая, например, нужна в спринтах и не только., — сказала Нечаевская в интервью проекту «На лыжи!». — Иногда кажется, что этого мне не хватает».

Также лыжница рассказала о взаимоотношениях внутри команды. Спортсменка отметила, что хорошо общается со всеми, но больше всего взаимодействует со спортсменками, которых знает с юниорского возраста. Нечаевская заявила, что лидерами сборной считает Наталью Непреяеву и Юлию Белорукову. По мнению спортсменки, именно они обладают непререкаемым авторитетом.