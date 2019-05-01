Защитник футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Ян Фертонген рассказал о состоянии своего здоровья после матча с «Аяксом». Игрок столкнулся с Тоби Алдервейрельдом и получил повреждения.

«Я ничего не сломал, сотрясения мозга нет. Я просто потерял сознание», — сказал бельгиец, слова которого приводит Mirror.

Напомним, инцидент произошёл на 32-й минуте первого тайма. В чужой штрафной головами столкнулись двое защитников английского клуба. Алдервейрельд повреждений не получил, а вот Фертонген упал на газон и поднялся только с помощью врачей. Медики «Тоттенхэма» долго пытались остановить кровь, поскольку футболист повредил нос.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино вынужден был заменить Фертонгена на Муссу Сиссоко.

Игра закончилась победой «Аякса» со счётом 1:0.