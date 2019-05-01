В Стокгольме на «Эрикссон Глоб-Арене» стартовал хоккейный матч между сборными Швеции и России. Игра проходит в рамках Чешских игр — одного из этапов Евротура.

В сезоне 2018/19 команды встречались между собой трижды: два раза победу одержала сборная России, один раз — команда Швеции.

За сборную России не сыграют четыре игрока НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Никита Зайцев. Все они только прилетели из-за океана и присоединятся ко сборной завтра, 2 мая. Уже известно имя капитана российской команды — им стал самый опытный в российской команде Илья Ковальчук. Его ассистентами выступят Евгений Малкин и Александр Овечкин. Еще одним ассистентом назначен форвард СКА Сергей Плотников.