Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал первой звездой матча с «Бостон Брюинз». Игра проходила в рамках полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Кубка Стэнли и завершилась победой «Коламбуса» со счётом 2:1. Таким образом, команда Бобровского вышла вперёд в серии — 2-1.

Бобровский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Второй звездой признан Бун Дженнер, третьей — Мэтт Дюшейн.

В первом периоде нападающий «Коламбуса» Бун Дженнер вывел свою команду вперёд. Во втором игровом отрезке соперники обменялись забитыми голами: сначала отличился нападающий «Бостона» Джейк Дебраск, затем победную шайбу забросил форвард хозяев Мэтт Дюшейн.

Таким образом, «Коламбус» вышел вперёд в серии — 2-1. Четвёртый матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 3 мая в 2:30 по московскому времени.