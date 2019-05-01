Три хоккеиста сборной России провели тренировку перед матчем со Швецией отдельно от команды. Иван Телегин, Илья Любушкин и Илья Сорокин работали в неиграющем составе. Хоккеисты появились на льду на полчаса раньше остальных игроков команды.

Напомним, сегодня, 1 мая, сборная России встретится с командой Швеции в рамках Евротура. Матч будет вынесенным и состоится в Стокгольме, начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

За сборную России не сыграют четыре игрока НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Никита Зайцев. Все они только прилетели из-за океана и присоединятся ко сборной завтра, 2 мая.

Уже известно имя капитана российской команды — им стал самый опытный в российской команде Илья Ковальчук. Его ассистентами выступят Евгений Малкин и Александр Овечкин. Еще одним ассистентом назначен форвард СКА Сергей Плотников.