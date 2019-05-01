Азмуна признали лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Зенит» на своём поле принимал самарские «Крылья Советов» и одержал победу со счётом 4:2. Азмун забил два гола, также в составе победителей отличился Игорь Смольников. Ещё один мяч в свои ворота срезал Тарас Бурлак, защитник «Крыльев».

Ранее Азмуна назвали лучшим игроком матча. Азмун набрал больше всех голосов болельщиков на официальном сайте команды, средняя оценка за матч составляет 4,6.