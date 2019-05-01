Азмуна признали лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Зенит» на своём поле принимал самарские «Крылья Советов» и одержал победу со счётом 4:2. Азмун забил два гола, также в составе победителей отличился Игорь Смольников. Ещё один мяч в свои ворота срезал Тарас Бурлак, защитник «Крыльев».
Ранее Азмуна назвали лучшим игроком матча. Азмун набрал больше всех голосов болельщиков на официальном сайте команды, средняя оценка за матч составляет 4,6.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды уже 57 очков, до конца чемпионата осталось четыре тура.