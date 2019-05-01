Сборная Швеции по биатлону определилась с новым главным тренером команды. В сезоне 2019/20 возглавлять сборную будет 25-летний Йоханнес Лукас, который ранее являлся помощником Вольфганга Пихлера.

Как сообщает Expressen, 54-летний Пихлер покинул свой пост из-за усталости. Специалист подчеркнул, что не планирует возвращение на это место работы.

«Я был его помощником, но я – это я, а Вольфганг – это Вольфганг, — приводит слова Лукаса Expressen. — Никто не может его копировать. А я хочу развиваться дальше».

Ранее сообщалось, что сборная Швеции огласила состав команды, которая будет готовиться к новому сезону. Список фамилий был опубликован на официальном сайте Федерации биатлона Швеции. В состав мужской команды попал Себастьян Самуэльссон, известный российским болельщикам своими критическими высказываниями в адрес Александра Логинова.