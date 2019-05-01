В Интернете появились фотографии новой домашней формы миланского «Интера» на сезон 2019/20.

Футболка выполнена в традиционных для «Интера» чёрно-синих цветах с вертикальными полосами. Титульным спонсором является Pirelli, на его логотип нанесены диагональные полосы. Шорты и гетры будут полностью чёрного цвета.

Известно, что над созданием новой экипировки трудились специалисты американской компании Nike, которая является техническим спонсором миланского клуба.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Интер» занимает третью строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 62 очка. Команда уступает «Наполи» и «Ювентусу», который досрочно оформил чемпионство. От второго места миланский клуб отделяют восемь очков.