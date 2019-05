Фанаты футбольного клуба «Ливерпуль» устроили беспорядки в Барселоне перед матчем полуфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, поклонники английской команды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, толкали местных жителей в фонтан посреди Королевской площади.

Liverpool fans wonder why they are one of the most hated fan bases in the world. Look at the scum out in Barcelona. State of these lot. Disgusting fans. pic.twitter.com/Z6BqhIzIfM

— Red Devil Bible (@RedDevilBible) April 30, 2019