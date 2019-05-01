Фанаты футбольного клуба «Ливерпуль» устроили беспорядки в Барселоне перед матчем полуфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, поклонники английской команды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, толкали местных жителей в фонтан посреди Королевской площади.

Отмечается, что впоследствии шестеро фанатов были арестованы полицией.

Напомним, сегодня, 2 мая, на стадионе «Камп Ноу» пройдет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Ливерпулем». «Барселона» на днях отпраздновала победу в чемпионате Испании, а «Ливерпуль» наступает на пятки «Манчестер Сити» в АПЛ.

В четвертьфинале «Барселона» прошла другой английский клуб «Манчестер Юнайтед», дважды обыграв команду Оле-Гуннара Сульшера. «Ливерпуль» легко разобрался с португальским «Порту», победив и дома, и на выезде.

Матч «Барселона»-«Ливерпуль» начнется 22.00.