Фанаты футбольного клуба «Ливерпуль» устроили беспорядки в Барселоне перед матчем полуфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, поклонники английской команды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, толкали местных жителей в фонтан посреди Королевской площади.

Liverpool fans wonder why they are one of the most hated fan bases in the world. Look at the scum out in Barcelona. State of these lot. Disgusting fans. pic.twitter.com/Z6BqhIzIfM — Red Devil Bible (@RedDevilBible) April 30, 2019

Отмечается, что впоследствии шестеро фанатов были арестованы полицией.

Напомним, сегодня, 2 мая, на стадионе «Камп Ноу» пройдет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Ливерпулем». «Барселона» на днях отпраздновала победу в чемпионате Испании, а «Ливерпуль» наступает на пятки «Манчестер Сити» в АПЛ.

В четвертьфинале «Барселона» прошла другой английский клуб «Манчестер Юнайтед», дважды обыграв команду Оле-Гуннара Сульшера. «Ливерпуль» легко разобрался с португальским «Порту», победив и дома, и на выезде.

Матч «Барселона»-«Ливерпуль» начнется 22.00.