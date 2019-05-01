Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника Александра Ерохина, восстанавливающегося после операции.

«В феврале у Ерохина была операция на голеностопе. Мы следим за его состоянием каждый день, — сказал Семак, слова которого приводит «Чемпионат». — Это важный для «Зенита» игрок, он помог нам в осенней части чемпионата».

Тренер отметил, что сам футболист хочет вернуться в строй как можно быстрее. В команде рассчитывали, что игрок сможет вернуться на поле уже в апреле, но реабилитация займёт больше времени. «Не хотим рисоквать своим игроком», — подчеркнул Семак.

В нынешнем сезоне Ерохин сыграл в четырнадцати матчах чемпионата России, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 57 очков.