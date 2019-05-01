Защитник хоккейного клуба «Бостон Брюинз» Брэндон Карло оценил игру российского голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского. «Коламбус» обыграл «Бостон» в третьем матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, Бобровский был признан лучшим игроком встречи.

«Сейвы на добиваниях, которые он делает, впечатляют, — заявил Карло, слова которого приводит официальный сайт НХЛ. — Но в какой-то момент он должен сломаться. Я уверен, что очень скоро мы его пробьём».

Бобровский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Второй звездой признан Бун Дженнер, третьей — Мэтт Дюшейн.

Таким образом, «Коламбус» вышел вперёд в серии — 2-1. Четвёртый матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 3 мая в 2:30 по московскому времени.