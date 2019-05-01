Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выборе музыки для новой произвольной программы на сезон 2019/20.

«Музыку и образ для произвольной выбрали. Это будет «Чаплин». Сто процентов», — сказал Коляда в интервью пресс-службе ФФККР. Фигурист подчеркнул, что сразу сообщает о выборе музыки, чтобы не получилось как в прошлом сезоне, когда он и Максим Ковтун выбрали «Кармен».

Коляда добавил, что в роли постановщика выступит хореограф Ольга Клюшниченко. Также спортсмен отметил, что для короткой программы музыка ещё не выбрана. «Для короткой ищем музыку. Хочу, чтобы было на контрасте, что-то веселое, заводное», — сказал Коляда.

Напомним, в минувшем сезоне Коляда выступил неудачно: не смог попасть в финал серии Гран-при, заболел гайморитом перед чемпионатом России и остался без медалей на чемпионатах Европы и мира.