Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, когда начнёт готовиться к сезону 2019/20.

«20 мая уже начинается сбор в Кисловодске. Сначала по ОФП, потом другие сборы. А там и новый сезон уже не за горами», — сказал фигурист в интервью пресс-службе ФФККР. Коляда отметил, что и сейчас продолжает тренировки, но не в самом активном режиме. «Раскатываю коньки, тренируюсь потихоньку», — сказал спортсмен и добавил, что не форсирует подготовку, так как врачи не советуют активно включаться в работу.

Напомним, в минувшем сезоне Коляда заболел гайморитом.

Ранее стало известно, какую тему Коляда выбрал для произвольной программы на следующий сезон. Фигурист будет выходить на лёд в образе Чарли Чаплина. Музыка для короткой программы ещё не выбрана.