Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, когда определится с составом команды на чемпионат мира.

«Фактически мы планируем определиться с составом до чемпионата мира», — сказа Воробьёв журналистам. Тренер оценил состояние некоторых игроков, прибывших из НХЛ. В частности, Воробьёв отметил, что считает Богдана Киселевича, сыгравшего один матч за три месяца в НХЛ, игроком с хорошим потенциалом. «Сейчас будем смотреть, успеет ли он набрать игровой ритм, и будем решать», — пояснил тренер.

Также Воробьёв подчеркнул, что прибывшие из «Тампы» Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров успели отдохнуть после вылета из Кубка Стэнли.

Напомним, сегодня, 1 мая, сборная России встретится с командой Швеции в рамках Евротура. Матч будет вынесенным и состоится в Стокгольме, начало запланировано на 16:00 по московскому времени.