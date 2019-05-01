Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что в новом сезоне будет личным тренером своего сына Александра.

Ранее 6-летний спортсмен работал с тренером Амиром Хабибуллиным в академии «Ангелы Плющенко». Недавно Плющенко объявил о создании собственной тренерской группы, в которой смогут заниматься и взрослые спортсмены, и дети.

«Саша закончил работу с Амиром, я взял сына под свой контроль, — заявил Плющенко, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». – Теперь буду тренировать его сам лично в рамках новой группы, которую я недавно создал».

Напомним, Плющенко является олимпийским чемпионом 2006 года в личном турнире, а также победителем командных соревнований 2014 года. Его сын Саша занимается фигурным катанием и, несмотря на юный возраст, уже имеет большую международную популярность.