Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв объяснил, почему назначил Илью Ковальчука капитаном команды.

«Ковальчук – это лидер на времена, проверенный годами как лидер игрок, поэтому мы выбрали Илью», — сказал Воробьёв журналистам. При этом тренер отметил, что пока не может гарантировать Ковальчуку место на чемпионате мира. «Сейчас вообще что-либо неправильно говорить про места на чемпионат мира», — подчеркнул специалист.

Воробьёв добавил, что Ковальчук нужен сборной России как лидер, и чем больше таких игроков в команде, тем лучше.

Напомним, сегодня, 1 мая, сборная России встретится с командой Швеции в рамках Евротура. Матч будет вынесенным и состоится в Стокгольме, начало запланировано на 16:00 по московскому времени.