Российские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин рассказали о выборе музыки для произвольного танца на следующий сезон.

Спортсмены будут выступать под саундтрек из кинофильма «Список Шиндлера». На своей странице в «Инстаграме» Базин опубликовал фрагмент тренировки. «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир», — написал фигурист под видео.

Напомним, ранее музыку для программ огласили и другие фигуристы. Михаил Коляда будет исполнять произвольную программу на тему «Чаплина», Александра Трусова появится на льду в образе Дейнерис Таргариен из знаменитого сериала «Игра Престолов». Станислава Константинова выбрала для новой короткой программы музыку «Февраль» Леонида Левашкевича.

В декабре 2018 года Евдокимова и Базин стали победителями турнира в Стамбуле.