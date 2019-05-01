Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал свой переход в дистанционную группу для подготовки к сезону 2019/20. Ранее спортсмен всегда работал в спринтерской группе, но после завершения сезона понял, что показывает недостаточно высокий результат в гонках на длинные дистанции.

«Думаю, временами мне будет больно, — заявил Клэбо, слова которого приводит NRK. — Но мне нужен рядом кто-то сильнее меня». Лыжник отметил, что нагрузка на тренировках станет выше, и вскоре он сможет увидеть разницу.

Напомним, в минувшем сезоне Клэбо выиграл Большой хрустальный глобус, опередив россиянина Александра Большунова. Однако в зачете дистанционных дисциплин Большунов оказался успешнее.

Помимо Клэбо, в дистанционной группе также будут работать Шюр Рёте и Мартин Йонсруд Сундбю.