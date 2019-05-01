Исполнительный директор футбольного клуба «Ливерпуль» Питер Мур обратился к болельщикам, которые устроили беспорядки в Барселоне перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов.

«Давайте отнесёмся к этому прекрасному городу с уважением, которое он заслужил, и будем вести себя в соответствии с принципами «Ливерпуля», — написал Мур на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее сообщалось, что шестеро фанатов «Ливерпуля» задержаны полицией. Поклонники английской команды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, толкали местных жителей в фонтан посреди Королевской площади.

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» пройдет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Ливерпулем». «Барселона» на днях отпраздновала победу в чемпионате Испании, а «Ливерпуль» наступает на пятки «Манчестер Сити» в АПЛ.