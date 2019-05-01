Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев рассказал о серьёзности повреждения нападающего Александра Бухарова.

«Насколько тяжёлая травма у Александра Бухарова? К сожалению, до конца сезона», — сказал тренер, слова которого приводит пресс-служба «Рубина».

Также специалист поделился ожиданиями от следующего матча чемпионата России: «Рубину» предстоит сыграть с «Оренбургом». Бердыев отметил, что команда имеет опытных игроков, которые хорошо понимают, как играть в определенных ситуациях. Также он добавил, что «Оренбург» хорошо действует в стандартных положениях.

После 26 туров чемпионата России «Рубин» занимает одиннадцатую строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 32 очка. Следующий матч состоится в пятницу, 3 мая.