Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о психологических проблемах, мешающих ему добиваться успехов на соревнованиях.

Фигурист отметил, что минувший чемпионат мира стал для него четвертым, но он допустил те же ошибки, что и прежде. «Тут играет роль чисто психология, потому что физически я был хорошо готов к чемпионату мира», — заявил Коляда, слова которого приводит официальный сайт ФФККР. Спортсмен добавил, что для решения проблемы работает с психологом.

Коляда пояснил, что тренеры и другие работающие с ним специалисты уже дали ему весь необходимый багаж знаний, а его задача — правильно этим воспользоваться. «Нужно самому справляться и преодолевать психологические трудности, потому что нервную систему уже не исправить», — подчеркнул фигурист и добавил, что после работы с психологом чувствует небольшие перемены.

Напомним, ранее стало известно, что новую произвольную программу Коляда будет исполнять в образе Чарли Чаплина.