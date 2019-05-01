Первой действительно громкой новостью межсезонья в фигурном катании стал предстоящий отъезд Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в США.

Спортсмены приняли решение тренироваться под руководством Марины Зуевой. Год назад пара «досталась» Максиму Транькову – двукратному олимпийскому чемпиону в этом виде катания, но не имеющему никакого тренерского опыта. И «рыжики», и Траньков были настроены оптимистично. К тому же постолимпийский сезон больше всех остальных подходит для экспериментов – если что-то пойдет не так, будет ещё три года на исправление.

В мае прошлого года Траньков заявил, что проблема Тарасовой и Морозова в том, что они чувствуют себя «рыжиками» (так их прозвали болельщики), а не первой пары страны. И действительно, бремя лидерства свалилось на пару довольно резко – ушли и Волосожар с Траньковым, и Столбова с Климовым.

Траньков был уверен, что сможет помочь фигуристам почувствовать себя настоящим номером один. Парой, которая сможет обыгрывать китайцев в Китае. Да, в России Тарасова и Морозов действительно являются лучшими, но вот сделать большой шаг вперёд на мировой арене им пока не удалось.

Обвинять Транькова было бы неправильно: нельзя сказать, что пара не добилась никакого успеха под его руководством. Но и на верхнюю ступень пьедестала крупных стартов Тарасова и Морозов в этом сезоне не поднимались: ни в финале Гран-при, ни на чемпионатах Европы и мира.

В конце сезона Траньков признал, что взял на себя слишком много – не имя опыта, руководить первой парой страны оказалось сложно. Несмотря на то, что экс-спортсмен имеет за плечами длинный и успешный путь в фигурном катании, передать свои знания в полной мере он не сумел.

Сезон закончился, и перед Тарасовой и Морозовым встал очевидный вопрос: что делать дальше? Расставаться с Траньковым фигуристы не захотели, но и необходимость что-то менять тоже поняли. В итоге было принято решение: тренерами пары будут Марина Зуева и Нина Мозер, Траньков останется консультантом. Правда, и Мозер тоже в данном случае можно рассматривать скорее как помощника – пара уезжает в США, Нина Михайловна остаётся в России.

Сам факт отъезда «рыжиков» к Зуевой внушает оптимизм: болельщики опасались, что пара распадётся после того, как закончились их отношения вне льда. Но такие радикальные перемены показывают, что Тарасова и Морозов намерены вместе пройти ещё один олимпийский цикл.

Имя Марины Зуевой тоже говорит за себя: именно у неё тренировались знаменитые Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, ставшие двукратными олимпийскими чемпионами. В числе звёздных учеников Зуевой также числятся Тесса Вирчу и Скотт Мойр, Нейтан Чен, Патрик Чан и другие известные спортсмены.

Зуева будет работать с Тарасовой и Морозовым на постоянной основе, в то время как Траньков и Мозер станут помогать паре, периодически приезжая в Америку. И для Транькова, и для «рыжиков» такой вариант можно считать оптимальным – в минувшем сезоне им приходилось кочевать по разным городам России, так как их тренер был занят в гастрольных турах ледовых шоу Ильи Авербуха.

Фигуристы планируют начать подготовку в конце мая, после отпуска. Очевидно, что им потребуется какое-то время на адаптацию, но, тем не менее, ожидания на них возлагаются серьёзные. Количество звёздных спортсменов, вышедших из-под крыла Зуевой, показывает: тренер знает, как сделать шаг к золотым медалям. Возможно, именно ей удастся превратить «рыжиков» в ту самую пару, способную обыграть-таки китайцев в Китае.