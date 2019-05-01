Российская фигуристка Алина Загитова прилетела в свой родной город Ижевск.

В Ижевске Загитова проведёт несколько дней. Болельщики встретили олимпийскую чемпионку в аэропорту.

Напомним, ранее сообщалось, что Загитова исполнила мечту слабовидящей девочки и провела с ней совместную тренировку. Фотографии встречи Снежаны Черепановой со знаменитой фигуристкой появились в фан-аккаунте Загитовой в «Твиттере».

Во время встречи поклоннице Загитовой удалось лично пообщаться с любимой фигуристкой, а также покататься вместе с ней на катке. Мероприятие прошло в воскресенье, 28 апреля.

Напомним, Загитова является чемпионкой Европы, мира и Олимпийских игр, а также победительницей финала Гран-при.