Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала фрагмент с тренировки, где она работает над постановкой новой программы.

Спортсменка пообещала, что выбор музыки будет неожиданным. В роли хореографа выступает Илья Авербух, ранее сообщавший, что поставит Туктамышевой короткую программу.

««Новый сезон — очень важный вызов для Лизы, поскольку у неё пока такая синусоида: вот она стреляет, потом два сезона пропускает, потом опять стреляет — уже второй раз после Олимпиады», — отмечал Авербух.

Напомним, в минувшем сезоне Туктамышева выиграла две медали этапов Гран-при, а также бронзу в финале серии. Затем спортсменка заболела воспалением лёгких и пропустила чемпионат России, из-за чего не получила путёвку на главные старты.