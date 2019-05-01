Сегодня СКА официально попрощался с Дацюком. Или Дацюк — со СКА. Не так уж и важно, а суть неделима: лучшего центрфорварда российского хоккея последних двадцати лет в джерси СКА мы больше не увидим.

Казалось, когда три года назад Дацюк переходил в СКА, это будет его последний контракт в карьере игрока. Он отработает его до конца и завершит свой и так уже длинный хоккейный путь. Но нет — Дацюк еще хочет играть. И будет играть. Где? Варианта два — либо родной Екатеринбург, либо НХЛ.

СКА этот почти уже 41-летний нападающий оказался не нужен. Возможно, армейский клуб и предлагал контракт Павлу, но его условия не устроили легенду. Возможно, и нет. Все-таки два года из трех Дацюк вылетал по травме в самый важный момент — в решающих матчах плей-офф. Да, повреждения — это понятно с учетом возраста. И да — не принятие ротации. Дацюк хочет играть всегда, а СКА с их пятью звеньями такое позволить ветерану не может.

Свою карьеру в СКА Дацюк вполне может считать удачной. В первый сезон он выиграл Кубок Гагарина. В другие два не выиграл, но выходил в финал конференции. Всегда был полезен сборной — стал олимпийским чемпионом.

Чудеса, но и на 50-й десяток Дацюк вездесущ. Одинаково хорош на обоих концах хоккейного льда. В обороне — цепок, безукоризнен в меньшинстве, потрясающе читает игру. При атаке — уникален в дриблинге, неординарен в пасе, ловок в завершении атак. У Дацюка лучший бекхенд в истории хоккея, если теннисная терминология позволяет описать броски Павла с неудобной руки.

Какая мотивация у Павла продолжать играть и в сорок один? Кубок Стэнли — брал. Кубок Гагарина — тоже. Чемпионом мира был. И даже Олимпиаду выиграл полтора года назад. Но вот продолжает играть, хотя в этом возрасте в лучшем случае доигрывают.

А он играет. Дацюк любит играть в хоккей. А хоккей любит его. И посмотрим, в каком же клубе приютит волшебника на будущий сезон.