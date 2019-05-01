Форвард Йоонас Кемппайнен стал первым новичком СКА в это межсезонье. Как сообщает официальный «твиттер» «армейского» клуба, соглашение с финном рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне финский нападающий выступал за «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате Кемппайнен сыграл 59 матчей, набрав 33 (17+16) очка с показателем полезности «+7» и 16 минутах штрафа. В среднем финн находился на льду около 18 минут за матч. В плей-офф Кемппайнен в 17 матчах насобирал 14 (10+4) очков, имея «+11» показатель полезности.

Кемппайнен играл в «Салавате Юлаев» два сезона. Ранее в Континентальной хоккейной лиге он выступал в составе новосибирской «Сибири». До этого выступал в НХЛ, играя за «Бостон».